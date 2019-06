La MRC de Roussillon planche sur le prolongement de la Route verte

Plus d’un an après avoir reçu une subvention de 406 000$ pour prolonger et consolider la Route verte, la MRC de Roussillon poursuit son étude des options de tracés cyclables à aménager sur le territoire.

«Il y a encore beaucoup de démarches à faire. Aucun tracé n’a encore été défini. Peu importe où les futures pistes cyclables passeront, les parties concernées seront consultées», a indiqué Mélanie Cloutier, responsable des communications de la MRC.

Cette dernière a précisé au Reflet qu’elle aurait probablement plus de détails à divulguer au mois d’août.

Enveloppe budgétaire annoncée en mars 2018

-80 000$ pour le tronçon Saint-Constant – Mercier: Ce projet doit faire l’objet d’une étude de faisabilité. «Ce segment majeur incomplet de la boucle sud-ouest permettra de relier deux secteurs de la Route verte dans la région.»

-303 156$ pour le tronçon Sainte-Catherine: il s’agira d’un axe permettant de lier la portion de la route provenant de Saint-Constant et Beauharnois à celle longeant la Voie maritime du Saint-Laurent.

-23 600$ pour le tronçon La Prairie – Brossard: ce nouveau tracé permettra aux cyclistes d’avoir un accès direct au fleuve et d’améliorer la connexion entre l’agglomération de Longueuil et la MRC de Roussillon.