La MRC organise un atelier pour allier entrepreneurs et environnement

Une quarantaine d’entrepreneurs étaient réunis, le 5 novembre, dans le cadre d’un atelier sur l’économie circulaire, un concept qui permet aux entrepreneurs de s’allier pour l’environnement, organisé par la MRC de Roussillon dans ses locaux à Saint-Constant et la Ville de Sainte-Catherine.

L’économie circulaire consiste à optimiser toutes les ressources d’une entreprise, notamment en collaborant avec d’autres pour faire des échanges. Par exemple, «des entreprises disposant de trop de palettes de bois ou de matériel d’emballage ont pu établir des liens entre elles», explique la MRC de Roussillon.

Des entrepreneurs provenant des secteurs de la métallurgie, de la transformation alimentaire, de l’industrie du ciment, de l’entreposage et du transport, entre autres, étaient présents. Ils ont reçu de l’information sur les potentiels rattachés à l’économie circulaire et ont réfléchi à des solutions pour diminuer les déchets générés par les opérations industrielles et à des pistes de produits à développer à partir de déchets. Les participants ont échangé leurs offres et leurs demandes de matières résiduelles, d’eau, d’énergie et de ressources matérielles, humaines et techniques.

L’événement était animé par Jennifer Pinna et Félix Cadotte du Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI).

«L’objectif de ce premier atelier était de susciter l’intérêt des entreprises à passer à l’action et de faire émerger de nouvelles occasions d’affaires. Par ailleurs, la MRC de Roussillon projette de déployer les ressources nécessaires pour créer une symbiose industrielle propre à la région», laisse savoir Josyane Desjardins, directrice du développement économique à la MRC de Roussillon.

Quatre objectifs de l’économie circulaire, selon RECYC-QUÉBEC

-Réduire la consommation de ressources et préserver les écosystèmes;

-Utiliser les produits plus fréquemment;

-Prolonger la durée de vie des produits et des composants;

-Donner une nouvelle vie aux ressources.