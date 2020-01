La nouvelle pente à glisser à Candiac nommée et inaugurée

La Ville de Candiac a inauguré sa nouvelle pente à glisser au parc de Cherbourg le 25 janvier à l’occasion des Fééries d’hiver. L’installation qui porte le nom de Grizzly et a été mise en place pour remplacer la «côte des vaches», fermée l’année dernière. La patinoire couverte réfrigérée au parc Haendel a également été inaugurée.

C’est une nouvelle citoyenne de Candiac et designer graphique chez Gravité Média, propriétaire entre autres du Reflet, qui a remporté le concours du nom de la pente à glisser. L’idée de Dominic Préfontaine a été sélectionnée parmi 175 noms soumis entre le 28 octobre et le 4 novembre. La gagnante a également créé et offert une identité visuelle pour l’installation hivernale.

Celle-ci a confié au média d’information que le z dans grizzly lui rappelait la forme d’une pente à glisser et que cet élément l’a inspirée.

«Le grizzly est un ours qui affronte l’hiver et en profite pleinement. Symbole de force et de courage, il est l’un des animaux les plus impressionnants d’Amérique du Nord. Possédant une volonté une détermination à toute épreuve, le grizzly n’hésite jamais à agir», souligne pour sa part la Municipalité par voie de communiqué.

Conception de la pente

Grizzly compte 5 couloirs aménagée sur une pente de 8 mètres de hauteur et de 24 mètres de largeur. De plus, elle est éclairée à l’énergie solaire. Elle remplace de façon permanente la pente qui avait été aménagée temporairement au parc André-J-Côté l’hiver dernier.