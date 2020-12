La parade de Noël à Delson en vidéos

Près d’une dizaine de chars allégoriques ont sillonné les rues de Delson à l’occasion de la traditionnelle parade de Noël. Le trajet de celle-ci a été allongé afin d’éviter les rassemblements.

Plusieurs citoyens pouvaient l’apercevoir de leur résidence. D’autres s’étaient rendus sur des coins de rue, ou à des endroits où elle pourrait apprécier le passage de la parade à l’extérieur. Le Reflet a constaté que quelques familles étaient notamment au parc de la Tortue pour l’événement. Tous respectaient la distanciation.

Un train illuminé où prenaient place Klaxon, la mascotte de Delson, une maison en pain d’épices géante avec des musiciens, un château de neige à l’effigie du film La course des tuques, la fée des étoiles, un cracheur de feu et des jongleurs, des danseurs de cirque, ainsi que le père Noël dans son traîneau étaient entre autres de la parade. Un camion de pompier et une ambulance faisaient également résonner leurs sirènes.