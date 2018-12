La parade du père Noël à Delson en images

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

La Ville de Delson a clôturé les célébrations de son 100e anniversaire avec sa première parade du père Noël, le 15 décembre.

Des chars allégoriques, des mascottes, des lutins, un corps de clairons, des marionnettes géantes, des personnages lumineux et la fée des étoiles ont accompagné l’homme au costume rouge et à la barbe blanche dans les rues de Delson.

Petits et grands ont pu rencontré le père Noël et recevoir un petit cadeau sous un chapiteau aménagé dans le stationnement du Centre sportif. Chocolat chaud, musique et d’autres surprises sur place étaient aussi au programme.

La soirée s’est terminée avec un discours du maire Christian Ouellette et un feu d’artifice.