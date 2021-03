La parité hommes-femmes est atteinte à La Prairie

La parité hommes-femmes est atteinte à la Ville de La Prairie, alors que la proportion de femmes chez ses employés s’élève à 51%, se réjouit la Municipalité.

Ce chiffre inclut les postes de gestion, les cols blancs et les cols bleus.

«La Ville est heureuse de compter sur une équipe où l’équilibre entre les femmes et les hommes ainsi que la jeunesse et l’expérience apportent une plus-value à l’ensemble de ses réalisations», mentionne le maire Donat Serres dans un communiqué envoyé aux médias à l’occasion de la Journée internationale des femmes.

Des 10 postes de direction, 5 sont occupés par des femmes, soit ceux de la direction générale, du greffe et des affaires publiques, des ressources humaines, des communications ainsi que des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

«L’essor des femmes dans le monde du travail et leur accès aux postes décisionnels est une valeur fondamentale de notre société et nous sommes fiers d’y souscrire concrètement, soutient M. Serres. À nos yeux, nos directrices, avec leur savoir et leur vision, apportent un vent de dynamisme et de renouveau à la Ville.»