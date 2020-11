La patinoire couverte à Candiac rouvre et s’adapte à la COVID-19

Pas de hockey en groupe, réservation requise et accès exclusif aux résidents; la patinoire réfrigérée couverte au parc Haendel à Candiac est accessible depuis le 24 novembre, mais sous plusieurs conditions en raison de la COVID-19.

La Ville de Candiac explique par voie de communiqué que des périodes seront réservées à différentes activités, soit le patinage libre et artistique, le bâton rondelle et la ringuette. Les parties de hockey ne sont toutefois pas permises. Un maximum de 24 personnes à la fois pourront accéder aux installations. Elles devront réserver en ligne, 24 heures à l’avance, puis arriver à l’heure de leur réservation et quitter lorsque leur temps d’activité permis se termine. La carte du citoyen de la Municipalité sera demandée sur les lieux.

De plus, le chalet sera fermé. Les citoyens devront donc enfiler leur patin et mettre leur équipement à l’extérieur.

«Ce nouveau fonctionnement permettra d’assurer le respect de la capacité maximale de la patinoire», soutient la Ville.

Elle indique toutefois que les mesures s’appliquent puisque la région est en zone rouge. Elles seront revues si Candiac passe au palier orange, jaune ou vert en termes de propagation de la COVID-19.