La PCU prolongée de deux mois

La Prestation canadienne d’urgence (PCU) a été prolongée de huit semaines.

«Si vous touchez la PCU et que vous ne pouvez pas retourner travailler parce que vous n’arrivez pas à trouver du travail ou que ce n’est pas possible en ce moment, vous allez continuer de recevoir votre 2000 $ par mois», a confirmé le premier ministre Justin Trudeau plus tôt aujourd’hui.

Le programme d’aide financière devait prendre fin le mois prochain. Sa prolongation amène sa conclusion au mois d’octobre.

La Presse a diffusé des données gouvernementales selon la PCU a coûté 43,51 milliards $ depuis le mois de mars. Au plus fort de la crise, 8,4 millions de Canadiens en ont bénéficié. Un total de 1,2 millions l’ont abandonnée après avoir réintégré le marché du travail.