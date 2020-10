La piste multifonctionnelle de La Prairie rejoindra le quartier Symbiocité

D’ici la mi-novembre, une piste multifonctionnelle reliera le quartier Symbiocité au réseau cyclable de la Ville de La Prairie. Cette dernière en a fait l’annonce le 7 octobre.

Cette nouvelle partie de la piste multifonctionnelle sera construite sur l’avenue des Papillons, entre l’avenue de la Belle-Dame et le chemin de Saint-Jean.

Les travaux de construction, qui incluent des mesures de protection de l’environnement et de l’écoulement naturel de l’eau ainsi qu’un plan de contrôle de l’érosion et des sédiments, ont débuté il y a quelques jours.

«La mobilité urbaine, la sécurité et le respect de l’environnement sont au cœur de ce projet, affirme le maire, Donat Serres. Nous sommes heureux de pouvoir enfin annoncer sa réalisation et de permettre aux citoyens de ce secteur, comme à tous les utilisateurs de la piste multifonctionnelle, de circuler à pied, à vélo ou en patins à roues alignées sur l’ensemble de notre territoire.»

Selon la Ville, ce projet a été réalisé avec l’aval du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, dans le cadre du Programme d’aide aux priorités en environnement (PAPE). La position géographique du tronçon de 300 mètres de long et 3 mètres de large en est la cause.

Le Reflet attend un retour sur le coût des travaux.