La police cherche à identifier un présumé voleur

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) demande l’aide du public afin d’identifier un individu qui aurait commis un vol dans un commerce de Longueuil.

Le vol qualifié serait survenu vers 17h20, le 3 septembre, à la pharmacie Jean Coutu du 1748, chemin de Chambly.

Le suspect est un homme à la peau foncée, âgé de +/- 30 ans, mesurant environ 1,68 m (5’5 pi) et pesant environ 165 lb (75kg). Il portait au moment des faits un chandail gris avec capuchon, des lunettes à monture noire avec verres fumés et une boucle d’oreille à l’oreille gauche. Il se déplaçait en patins à roues alignées et avait avec lui un sac-à-dos noir et jaune.