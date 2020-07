La police intervient lors d’une fête à Candiac

Les policiers ont dû intervenir en raison d’un rassemblement de plusieurs personnes, rue Dublin à Candiac, le samedi 4 juillet, vers 19h.

La police n’a pas dénombré le nombre de gens présents sur les lieux de cette fête extérieure.

«Le responsable a été rencontré et a été très collaborateur avec les policiers. Il a été sensibilisé à l’importance du respect des règles de santé publique», laisse savoir Geneviève Boudreault, agente aux relations médiatiques à la Régie intermunicipale de police Roussillon.

La règle prévoit 10 personnes maximum dans une maison privée, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur. Le responsable n’a toutefois pas eu de contravention.

Mme Boudreault explique que le rôle des policiers présentement est d’informer.

«Nous agissons en assistance à la Santé publique, rappelle-t-elle. À un certain moment, pendant le confinement, le gouvernement nous a demandé de sévir et d’être moins tolérants, mais ce n’est plus le cas.»

Selon un lecteur qui a écrit au Reflet, «il y avait au moins 20 véhicules stationnés à côté ou pas loin de la maison. Il y avait des gens en maillot dans la rue et de la musique forte».

La police confirme qu’il y avait plusieurs véhicules dans un rond-point à proximité, mais qu’ils n’étaient pas nécessairement ceux de fêtards au même endroit. Des contraventions ont été émises pour des stationnements illégaux dans ce secteur.

Autres interventions

Au cours de la fin de semaine, les autorités recensent une dizaine d’interventions en lien avec des règlements municipaux. Ils ont notamment reçu des appels pour de la musique forte et des feux extérieurs.

«Les gens ont été informés de la réglementation et, dans certains cas, des modifications ont été effectuées», indique Mme Boudreault.

La police n’a reçu aucun autre appel pour des rassemblements.