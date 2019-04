La Porsche 911 Speedster 2020 est attendue à New York

Article par Guillaume Rivard

L’an dernier, Porsche a célébré son 70e anniversaire en présentant une sublime 911 Speedster Concept blanche et argent, puis en a remis au Mondial de l’automobile de Paris avec une version légèrement remaniée de couleur rouge qui ressemblait drôlement à un modèle de série.

À ce moment, le constructeur avait annoncé que la voiture entrerait bel et bien en production en 2019 en se basant sur la 911 de la génération 991. Des prototypes ont d’ailleurs été aperçus à l’essai sur le circuit du Nürburgring, en Allemagne.

Avec le Salon de l’auto de New York qui s’ouvre dans les prochains jours, tout indique que la Porsche 911 Speedster 2020 fera ses débuts officiels dans la Grosse Pomme. Et bonne nouvelle : elle devrait rester très fidèle au plus récent concept.

Un dévoilement est prévu lors d’un cocktail bénéfice le 18 avril, selon une invitation reçue par un client anonyme et dont une copie a été envoyée au site Carbuzz. La voiture sera sans doute aussi présentée aux journalistes la veille dans le cadre de la première journée des médias.

Comme l’actuelle 911 GT3, la nouvelle Porsche 911 Speedster 2020 exploitera un moteur atmosphérique à six cylindres à plat de 4,0 litres jumelé à une boîte manuelle à six rapports ou à une automatique à double embrayage comptant sept rapports. Elle développera au moins 500 chevaux et sera plus rapide en piste, comme son nom le suggère, grâce à diverses mesures visant à réduire son poids.

Seulement 1 948 exemplaires seront fabriqués – tous déjà réservés, malheureusement – en hommage à la Porsche 356 « numéro 1 » apparue en 1948.

Revenez-nous dans les prochains jours pour de plus amples détails et des images de la 911 Speedster.