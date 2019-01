La Porsche Taycan 2020 pourra remplir ses batteries en moins d’une heure

Article par William Clavey

On sait que Porsche est sur le point de commercialiser sa toute première voiture électrique, la Taycan. Et on sait, inévitablement, qu’elle sera très rapide, capable d’accomplir le 0-100 km/h dans les trois secondes et parcourir jusqu’à environ 500 km sur une seule charge.

Mais pour Porsche, tout ça ne suffit pas. Pour que sa prochaine sportive électrifiée puisse se démarquer, elle ne doit pas qu’être rapide sur la route. Elle doit pouvoir remplir ses batteries plus vite que les autres véhicules électriques (VÉ).

Du gros courant

Parmi les grandes innovations technologiques de la Taycan, on y retrouve un nouveau système électrique de 800 V capable d’accommoder une charge de 350 kW. C’est énorme. Pour mettre les choses en perspective, le réseau Supercharger de Tesla ne peut fournir que 120 kW d’électricité.

Bien entendu, afin de pouvoir accommoder une telle puissance, la Taycan aura besoin d’une borne de recharge adaptée, chose que le groupe Volkswagen prévoit incorporer dans son prochain projet de réseau de bornes Electrify Canada. De plus, Porsche déclare que ses concessionnaires seront eux aussi équipés de telles bornes.

Le résultat d’une telle puissance? Après avoir été branchées pendant seulement quatre minutes, les batteries de la Taycan lui permettront de franchir une distance d’environ 100 km. En à peine 30 minutes de charge, on promet presque 400 km d’autonomie. En un peu moins d’une heure, les batteries de la Taycan seraient chargées à bloc.

De tels chiffres sont à l’heure actuelle les plus rapides de l’industrie des VÉ.

En plus d’être la plus rapide à la borne, Porsche promet qu’il sera possible de recharger votre Taycan gratuitement, pendant trois ans, à son réseau de bornes Electrify Canada. Il reste maintenant à savoir combien ce beau petit jouet allemand coûtera, mais chose certaine, la Taycan risque en effet de faire très mal à Tesla.