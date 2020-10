La Prairie annonce un gel de taxes pour 2021

La Ville de La Prairie annonce ce matin qu’elle gèlera les taxes foncières en 2021, «afin de soutenir les citoyens et entrepreneurs en ces temps de pandémie», écrit-elle dans un communiqué.

En procédant à ce gel, la Ville souhaite ainsi offrir un «répit financier» et une «bouffée d’air frais» à ceux pour qui les derniers mois ont été difficiles, a mentionné le maire Donat Serres.

«La pandémie de la COVID-19 a chamboulé la vie personnelle et sociale de tous les Québécois. Le confinement et les nouvelles habitudes de vie ont également eu un impact important sur la santé financière des individus et des commerçants», soutient-il.

Il assure que cette décision «n’entraînera pas de déficit».

«Le budget 2021 en sera un équilibré», ajoute-t-il.

Pour l’année 2020, le budget de La Prairie se chiffrait à 43,2 M$. Celui de 2021 sera présenté aux citoyens plus tard cet automne.