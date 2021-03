La Prairie commande une étude de redynamisation pour ses grandes artères

La Ville de La Prairie a octroyé un mandat à Rues principales et Vivre en ville pour la réalisation de l’étude de redynamisation Une vision pour le cœur de La Prairie, qui vise à doter la Ville d’une vision à long terme pour le développement des artères commerciales qui la traversent, soit le boul. Taschereau et le chemin de Saint-Jean.

C’est ce qu’on peut lire dans le procès-verbal de la séance du 1er mars.

À la demande de La Prairie, Rues principales et Vivre en ville ont proposé une offre de services pour une étude permettant de «jeter les bases de différents outils urbanistiques, des prochains plan triennaux d’immobilisations et de différentes politiques que la Ville pourrait adopter pour encadrer ce développement».

Le financement se fera par l’entremise du programme Fonds de développement des communautés de la MRC de Roussillon ainsi que par le ministère de la Culture et Communications.

Les objectifs

Questionnée par Le Reflet, la directrice des communications à La Prairie, Dominique Beaumont, indique que les principaux objectifs de l’étude sont de «s’assurer de la complémentarité et de la connectivité des différents secteurs de la Ville» ainsi que «de diversifier et dynamiser l’offre commerciale, stimuler l’achat local et créer des milieux de vie et d’affaires florissants».

Mme Beaumont ajoute que la Ville pourra ainsi exercer un meilleur contrôle sur son territoire et être le leader de son développement.

La Prairie pourra également «remporter les enjeux économiques, socioculturels et environnementaux auxquels fait face la collectivité et de renforcer les atouts exceptionnels, l’attractivité et l’identité unique du Vieux-La Prairie», note-t-elle.