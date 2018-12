La Prairie : des élèves de 3e année créent un livre à partir de souvenirs d’aînées

Crédit photo : Gracieuseté - Ville de La Prairie

Vingt-six élèves de 3e année de l’école Notre-Dame-Saint-Joseph ont illustré les souvenirs de cinq dames membres de la Maison des aînés de La Prairie dans un ouvrage intitulé Bulles de vies : Noëls d’antan à La Prairie.

Deux auteurs, Fredrick D’Anterny et France Légaré, ont collaboré à la création et à la conception de cet album. Les souvenirs d’enfance des retraitées ont pris vie à travers les mots des auteurs et les dessins des écoliers.

Bulles de vies : Noëls d’antan à La Prairie est un projet intergénérationnel subventionné à parts égales par la Ville de La Prairie et le ministère de la Culture et des Communications. C’est à la suite du dépôt du plan d’action culturel 2018-2020 de La Prairie qu’une entente de trois ans a été conclue.

«La culture est une dimension essentielle au développement de notre collectivité. Quand elle s’anime et qu’elle devient le point central d’un évènement rassemblant jeunes et aînés, on peut tout simplement dire mission accomplie», a déclaré le maire Donat Serres.

Deux copies Bulles de vies : Noëls d’antan à La Prairie sont disponibles à Bibliothèque et Archives nationales du Québec et quelques-unes à la bibliothèque Léo-Lecavalier.