La Prairie est #TELLEMENTados

Cet automne, la Ville de La Prairie offre des activités gratuites spécialement conçues pour les adolescents, en plus de bonifier l’offre des cours qui leur sont destinés.

«Nous sommes heureux de pouvoir nous adresser directement aux adolescents en accord avec notre politique familiale. Il est important de leur offrir plusieurs possibilités afin qu’ils puissent élargir leur champ d’intérêt. C’est ainsi qu’ils apprennent à se connaître et à découvrir la passion qui les animera peut-être durant toute leur vie. Nous espérons qu’ils seront nombreux à participer», a déclaré le maire Donat Serres.

Par ailleurs, pour bien identifier les activités proposées jusqu’à la fin décembre, le logo #TELLEMENTados a été créé. On peut le retrouver dans la Programmation loisirs, qui a été distribuée à chaque porte de la ville et qui est aussi disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville: ville.LAPRAIRIE.qc.ca.

Danse de la rentrée scolaire (12 à 15 ans)

La saison s’ouvre avec une formidable soirée de danse! Au programme : de la musique, mais aussi des activités et même un bar à bonbons.

Immersion graffiti (12 à 15 ans)

Une soirée où les jeunes pourront créer leurs propres graffitis sur du papier ainsi que sur un camion en plus d’explorer une œuvre en réalité virtuelle. Ils rencontreront aussi les graffiteurs KORB et Rowarts. Inscription en ligne.

Soirée ESCAPE GAME – Jeu d’évasion par escape-kit.com (12 à 17 ans)

En équipe, les jeunes doivent résoudre plusieurs énigmes en moins de 60 minutes pour réussir à s’échapper de la pièce où ils sont enfermés. Chocolats et bonbons à volonté! Inscription en ligne.

Discothèque sur glace (12 à 15 ans)

Les adolescents patineront au son de la musique du DJ. Au menu : invité spécial et bar à poutine (gratuit) en fin de soirée.

Danse de Noël Au chalet de ski (12 à 15 ans)

Ils débuteront leurs vacances en grand en venant s’amuser sur le thème «Au chalet de ski». Au programme : performances musicales, animation, activités, concours, desserts du temps des Fêtes et danse!

Cours : danse, dessin et théâtre!

Plusieurs cours sont offerts aux jeunes comme, entre autres, la formation de Gardiens avertis, la multidanse (12 à 16 ans) et des ateliers créatifs (14 ans et plus) proposant des techniques de coulage à l’acrylique ou de transfert d’images. À cela s’ajoutent des cours de dessin et de peinture de même que du théâtre, sans oublier divers sports.

Pour connaître les coûts et les modalités d’inscription, consulter la Programmation loisirs.

(Source: Ville de La Prairie)