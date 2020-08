La Prairie interdit le gaspillage d’eau à l’extérieur

La Ville de La Prairie a résolu de restreindre l’utilisation de l’eau à l’extérieur des bâtiments dans le but de «poser un geste de plus pour la protection de l’environnement», dit-elle. Ainsi, il est désormais interdit d’arroser les entrées d’auto, les trottoirs et les allées de maison et autres endroits similaires.

La décision a été prise lors de la séance du conseil municipal, le 17 août. Les nouvelles dispositions prévoient que les agents de la Régie intermunicipale de police Roussillon, les inspecteurs en bâtiment du Service de l’urbanisme et tout officier nommé en ce sens soient responsables de l’application du règlement.

«Nous vivons de plus en plus d’épisodes de chaleur extrême et son utilisation augmente par le fait même. Et il y a aussi les coûts de traitement de l’eau que nous devons tous assumer. Pour toutes ces raisons, il est irresponsable de la gaspiller», souligne le maire de La Prairie Donat Serres.

Selon le règlement détaillé sur le site Web de la Municipalité, aucune amende n’est prévue. Le Reflet a toutefois questionné La Prairie à ce sujet et est en attente d’une réponse.