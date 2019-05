La Prairie lance une invitation aux amateurs de pêche

C’est le 8 juin que se déroulera la traditionnelle activité Pêche en famille. Cet événement annuel et familial, qui est gratuit, a pour but «de faciliter la découverte des plaisirs de la pêche en famille ou entre amis, et ce, sans permis», indique la Ville de La Prairie.

Les 100 premiers enfants de 13 ans et moins arrivés sur le site recevront gratuitement une canne à pêche et des boîtes à appâts.

«Notre ville a l’avantage d’être située en bordure du fleuve et de disposer d’installations pour favoriser sa pratique en famille. C’est une excellente occasion pour s’y initier», a déclaré le maire Donat Serres.