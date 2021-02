La Prairie modifie plusieurs dispositions de son règlement de zonage

Les élus de La Prairie ont adopté un règlement «omnibus» modifiant certaines dispositions du plan de zonage et des grilles des usages et des normes, lors de la séance du conseil municipal du 18 janvier.

La Ville adopte ce type de règlement une à deux fois par année afin, entre autres, de «corriger des coquilles dans l’écriture», d’«ajuster les dispositions aux besoins de la population», d’«améliorer la compréhension du texte» et de «mettre à jour les règlements et éviter une série de demandes de dérogations récurrentes», explique la directrice du Service des communications, Dominique Beaumont.

Une trentaine de modifications ont été apportées. Celles-ci touchent notamment les dispositions relatives à l’égouttement des eaux de surface, à l’aménagement intérieur et extérieur des lieux relatif à une maison intergénération, aux dimensions minimales d’une case de stationnement pour personnes handicapées, à la plantation d’arbres en cour avant pour les projets résidentiels, à l’affichage sur l’ensemble du territoire, etc.

Les limites de certaines zones et les grilles des usages et des normes concernant l’aménagement de terrain et les marges ont également été modifiées.

Le règlement peut être consulté sur le site Internet de la Ville de La Prairie.