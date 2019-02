La Prairie organise une vaste consultation pour définir son avenir

Crédit photo : Gracieuseté - Ville de La Prairie

Les citoyens, les employés municipaux, les membres du conseil municipal et les principaux acteurs du milieu seront consultés en vue de déterminer les priorités vers lesquelles la Ville de La Prairie doit se tourner. Sous le thème Ensemble vers 2025, cette démarche orientera «l’action municipale» pour les prochaines années

«Nous avons toujours été proactifs et à l’écoute de nos citoyens. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous entamons cette démarche participative. Nous voulons bâtir ensemble un milieu de vie renouvelé où il fait toujours aussi bon vivre», a déclaré le maire, Donat Serres.

Selon le maire, les priorités qui auront été définies serviront à déterminer les orientations de ce plan stratégique.

«Elles permettront également de dicter et d’orienter les actions de la Ville pour les années à venir», a-t-il précisé.

Des groupes de discussion (focus groups) et des entrevues ciblant principalement l’administration municipale, les organismes et les partenaires du milieu seront tenus par la firme Raymond Chabot Grant Thornton qui a été mandatée par la Ville.

Afin de rejoindre les Laprairiens, un sondage sera mis en ligne prochainement. Dans le but de garantir la plus grande représentativité de la population et l’objectivité des résultats, c’est la firme Léger qui réalisera cette consultation.

Le Reflet a demandé le montant des contrats attribués et attend la réponse de la Municipalité.