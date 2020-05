La Prairie rouvre également certains espaces extérieurs

À l’instar d’autres Villes, La Prairie indique que plusieurs espaces extérieurs sont désormais accessibles afin de permettre la reprise d’activités récréatives et sportives dans le respect des consignes gouvernementales.

La distanciation sociale reste impérative pour les citoyens qui se rendront dans les parcs et sentiers, au parc canin, au quai pour la pêche, ainsi qu’aux terrains de tennis et de pickleball. Ces deux derniers sports peuvent seulement se jouer en simple et les leçons ne sont pas permises.

Les Laprairiens doivent également utiliser leur propre équipement sportif, respecter les mesures d’hygiène et apporter leur propre bouteille d’eau lors de leurs activités.

Le port du couvre-visage est fortement encouragé par la Municipalité.

Endroits demeurant fermés

-Bâtiments et installations sanitaires

-Modules de jeux

-Jeux d’eau

-Exerciseurs extérieurs

-Terrains de baseball

-Terrains de basketball

-Terrain de football

-Terrains de soccer

-Terrain de volleyball

-Terrains de pétanque

-Patinoire