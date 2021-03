La Prairie se joint au mouvement Tougo en avril

Du 31 mars au 2 mai, à l’occasion du mouvement Tougo, la Ville de La Prairie mettra de l’avant des activités afin d’inciter ses citoyens à manger mieux, à bouger plus et à se sentir bien.

Le mois Tougo, anciennement connu sous l’appellation Défi Santé, vise à favoriser les saines habitudes de vie chez les Québécois.

La bibliothèque Léo-Lecavalier proposera, tout le mois d’avril, un choix de livres en lien avec les saines habitudes de vie.

Deux concours seront aussi organisés. Pour participer au premier, qui sera dévoilé prochainement par la Ville, les citoyens doivent s’inscrire sur le site Internet de Tougo. Le second les invitera à identifier, sur les réseaux sociaux du mouvement, leur endroit coup de cœur à La Prairie pour la pratique de leur activité sportive favorite. Au total, plus de 2 000$ en prix seront remis.

«Les saines habitudes de vie sont essentielles au maintien d’une bonne santé morale et physique, particulièrement dans le contexte déstabilisant que l’on vit depuis plus d’un an maintenant», mentionne le maire Donat Serres par voie de communiqué.

La Ville fait également savoir que les terrains de tennis et de pickleball ainsi que les exerciseurs extérieurs et le parcours de pumptrack rouvriront vers la mi-avril, dépendant de la température.

Les activités à La Prairie en avril

Conférence virtuelle, Naturopathie : de bonnes habitudes pour un mode de vie optimal, le 14 avril à 19h, 18 ans et plus

Conférence virtuelle, Le fameux pouce vert : l’horticulture démystifiée, le 20 avril à 19h, 18 ans et plus

Cours de Zumbaguette virtuelle, le 24 avril de 10h30 à 11h15

Patin libre à l’aréna de la Ville de La Prairie, du 25 mars au 18 avril Les jeudis de 15h à 15h50, de 16h30 à 17h20 et de 18h à 18h50 ainsi que les samedis et dimanches de 12h30 à 13h20, de 12h45 à 14h35 et de 15h à 15h50

Entraînement virtuel, Rendez-vous actif TOUGO, le 2 mai à 10h30, pour tous

Toutes les activités sont gratuites, mais nécessitent une inscription sur le site Internet de la Ville de La Prairie.