La Prairie s’entend avec ses cols blancs

La Ville de La Prairie s’est entendue sur une nouvelle entente collective d’une durée de 7 ans avec ses cols blancs, le 26 novembre.

Le nouveau contrat de travail, qui couvre la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025, vise à «offrir plus d’options aux citoyens pour communiquer avec la Ville», indique cette dernière par voie de communiqué.

Les nouveaux horaires des employés feront en sorte que les Laprairiens pourront se présenter ou téléphoner à l’hôtel de ville entre 12h et 13h du lundi au vendredi, ce qui n’était pas possible auparavant. Il sera également possible de communiquer avec les employés plus tôt le matin, soit à 8h15 plutôt que 8h30.

La date officielle d’entrée en vigueur de ce nouvel horaire sera divulguée par la Ville en début d’année 2021.

Recrutement et rétention

Selon La Prairie, cette nouvelle entente lui permet également «d’améliorer sa capacité de recrutement et de rétention des employés».

Elle inclut un programme de retraite progressive et des jours de vacances additionnels, calculés selon le nombre d’années travaillées.

Par ailleurs, le nouveau contrat prévoit une augmentation salariale annuelle moyenne de 2,13%.

«La négociation s’est déroulée dans une ambiance respectueuse et constructive. Je remercie les membres du syndicat et l’équipe représentant la Ville d’avoir contribué à ce climat harmonieux. Le dénouement de cette négociation est une entente équitable pour les deux parties. De même, elle prend en considération les besoins des citoyens, un élément important pour la Ville et le conseil municipal», a souligné le maire Donat Serres.