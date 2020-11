La Prairie : un groupe populaire donnera un spectacle de Noël virtuel

La Ville de La Prairie propose une série d’activités de Noël gratuites pour ses citoyens au cours des prochaines semaines. Parmi celles-ci, un spectacle virtuel du populaire duo 2Frères.

Erik et Sonny Caouette chanteront en direct les classiques de Noël, en plus de leurs compositions originales, le 10 décembre, à 19h30. Il est obligatoire de réserver pour prendre part à l’événement.

Un autre spectacle, La comtesse chante Noël, destiné aux enfants de 2 à 6 ans, sera disponible en visionnement en ligne du 17 décembre au 4 janvier. Jeux, chansons et surprises sont au menu pour les familles.

La Ville propose également aux familles qui le souhaitent de s’inscrire pour recevoir la visite de personnages féériques qui viendront livrer le conte Le loup et le cardinal à la maison. Ils offriront également un petit cadeau aux enfants. Le nombre de contes à distribuer est limité.

De plus, les petits comme les grands peuvent acheminer leur liste de souhaits au père Noël jusqu’au 4 décembre via une boîte aux lettres située au Centre multifonctionnel Guy-Dupré.

Village de Noël et concours

Jusqu’au 17 janvier, les Laprairiens peuvent se rendre au Sentier du vieux-fort pour découvrir le village illuminé de Noël. L’église La Nativité de la Sainte-Vierge, devant le sentier, sera par ailleurs illuminé de projections.

La Ville organise aussi un concours de décorations de Noël auquel citoyens et commerçants peuvent participer. Pour ce faire, ils doivent acheminer deux photos de la façade de leur résidence ou de leur commerce à la Ville au plus tard le 31 décembre. Au total, huit prix d’une valeur de 100$ chacun en produits locaux seront remis. Un résident par secteur et un commerce seront choisis.

«Les membres du conseil tiennent à ce que les célébrations du temps des Fêtes soient merveilleuses pour tous les citoyens. Nous souhaitons parsemer de bonheur le quotidien de tous les Laprairiens en proposant des activités gratuites et variées, qui mettent en valeur la ville et son patrimoine comme le Théâtre du Vieux-La Prairie, le sentier du Vieux-Fort et l’église La Nativité de la Sainte-Vierge», mentionne le maire Donat Serres.