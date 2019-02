La Prairie : victime d’une sévère chute, elle veut retrouver sa bonne samaritaine

Crédit photo : Gracieuseté

Marguerite Arseneault se souviendra longtemps du 6 février. En quittant le Centre multifonctionnel Guy-Dupré à La Prairie, la dame de 64 ans a chuté sur la glace.

«Je quittais mon bureau. J’ai vu qu’il y avait de la glace sur l’asphalte. J’ai déposé mon pied gauche lentement. Malheureusement, je suis partie et je suis tombée sur le dos, sur les épaules et sur la tête avec une force incroyable. J’avais les larmes aux yeux en raison de la douleur», raconte celle qui occupe les fonctions de directrice de l’organisme sans but lucratif la Maison des aînés à La Prairie depuis sept ans.

C’est à ce moment qu’une «jeune adolescente», pour reprendre le terme de Mme Arseneault, est venue s’enquérir de son état.

«Elle m’a demandé si j’étais correcte. Elle s’est approchée de moi et elle m’a aidée à me relever. Elle m’a donné mon chapeau et m’a demandé si je voyais bien. C’est là que j’ai réalisé que j’avais perdu mes lunettes. Elle les a retrouvées. Tout ce que je voulais, c’était de m’asseoir dans mon auto», poursuit-elle.

Remerciant la bonne samaritaine qui lui a porté secours, Mme Arseneault s’est rendue tant bien que mal dans sa maison à Candiac. Chez elle, son mari a réalisé tout de suite que quelque chose n’allait pas.

«J’étais livide. Je tremblais de la tête au pied. Je lui ai dit “J’ai mal. Je suis tombée. Il faut que j’aille dans la salle de bain, je vais être malade”» raconte-t-elle.

Son mari l’a conduit à l’hôpital Charles-Le Moyne.

Après un scan et une résonnance magnétique, les résultats ont indiqué que Mme Arseneault avait une commotion cérébrale.

«Ils [les médecins] ont constaté que j’avais eu en plus deux petites hémorragies au cerveau. Je suis en arrêt de travail pour un mois. Je dois passer un autre scan début mars», indique la dame. Elle mentionne qu’elle ressent de la fatigue et qu’elle doit surveiller sa pression artérielle.

Elle souhaite la retrouver

Marguerite Arseneault dit avoir été touchée par l’aide de l’adolescente et souhaite la rencontrer.

«Elle m’a vue et elle est venue me voir. La majorité des gens n’arrêterait pas. Je veux la remercier», mentionne-t-elle.

Elle invite la personne qui se reconnaît à communiquer avec la Maison des aînés au 450 444-6736.