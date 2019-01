La première Toyota Supra 2020 vendue plus de 2 M$

Article par Frédéric Mercier

Quelques jours à peine après le dévoilement officiel de la nouvelle Toyota Supra 2020, le premier exemplaire de ce nouveau modèle a fait sauter la caisse aux enchères.

Mise à l’encan en Arizona par la firme Barrett-Jackson, la Supra au numéro de série 20201 a finalement été vendue pour 2,1 M$ US, soit l’équivalent d’environ 2,8 M$ CAN. C’est beaucoup d’argent, quand on sait qu’une Supra 2020 « Launch Edition » ne coûtera que 56 180 $ aux États-Unis.

Vêtue d’une carrosserie grise et d’un intérieur rouge, cette première Supra 2020 devient automatiquement une pièce de collection. En plus de son numéro de série, elle se démarque par la signature du PDG de Toyota, Akio Toyoda, sur son couvre-moteur.

Les profits engendrés par Toyota dans le cadre de cette vente faramineuse seront remis aux fondations American Heart Association et Bob Woodruff Foundation.

Un peu moins pour la Mustang GT500

Au même encan, la première édition de la Ford Mustang Shelby GT500 2020 a aussi été mise en vente.

Avec son moteur V8 de plus de 700 chevaux, elle a été vendue pour 1,1 M$ US. Comme Toyota, Ford remettra les profits liés à cette vente à des œuvres de charité.