La prison à perpétuité pour le meurtre de sa conjointe

Le juge de la Cour supérieure Daniel Royer a condamné Alain Castonguay à l’emprisonnement à vie pour le meurtre de sa conjointe Johanne Chayer survenu le 3 octobre 2017 à Salaberry-de-Valleyfield. Le jugement, qui comprend également des peines concurrentes pour avoir tiré en direction de policiers, fait état d’un épisode de folie meurtrière.

Outre cette peine d’emprisonnement, 3 peines de 12 ans, à laquelle ont déduit les 22 mois de détention préventive purgées à l’établissement de Rivière-des-Prairies, s’ajoutent pour les chefs d’accusation de tentative de meurtre à l’endroit des policiers Thomas Tremblay, Jean-Philippe Girard et Stéphane Côté. L’agent Tremblay a d’ailleurs été atteint durant l’altercation. Il a subi des blessures importantes et conserve des séquelles permanentes à un oeil.

L’enquête a révélé que M. Castonguay, représenté par Me Alexandre Dubé et Me Jacques Vinet, était sous l’effet de l’alcool lors des événements, lui qui avait consommé du Southern Confort. Des prélévements sanguins ont également relevé la présence de benzodiazépines, des médicaments utilisés à l’occasion de troubles de sommeil ou anxieux, dans son sang. Une opinion psychiatrique du Dr France Proulx concluait que l’accusé vivait un épisode de dépression majeure au moment des événements. La défense a d’ailleurs mis l’emphase sur le fait que M. Castonguay était en état d’intoxication et sous l’effet d’un épisode de dépression majeure au moment des événements.

«Bien que l’épisode de dépression majeure que vivait M. Casonguay au moment du drame ne constituait pas une maladie mentale ouvrant la porte à un verdict d’homicide de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ou à un verdict d’homicide involontaire, le Tribunal retient que la responsabilité de M. Castonguay dans les événements n’est pas entière, souligne le jugement. Même s’il savait ce qu’il faisait et avait l’intention de le faire, il s’agit d’un meurtre au 2e degré qui se rapproche davantage d’un homicide involontaire que d’un meurtre au 1er degré. La responsabilité de M. Castonguay dans les tentatives de meurtre est également mitigée compte tenu de son état mental.»

La Couronne, représentée par Me Hélène Langis et Me Pierre-Olivier Gagnon, avait soulevé plusieurs facteurs aggravants, tant pour le meurtre que pour les tentatives de meurtre.

Depuis les gestes, l’accusé a manifesté des regrets et des remords. Il s’est excusé pour la souffrance qu’il a causée à sa famille et aux agents de la paix. Il aurait un bon comportement au pénitencier en plus de visiter l’aumônier. Enseignant à la retraite, il n’avait aucun antécédent judiciaire à son dossier.

«À presque 74 ans, M. Castonguay a fait la démonstration dans le passé qu’il peut être un actif pour la société, respectueux des lois et en qui ont peut faire confiance, reprend le jugement. Bien que devra être adressée la problématique en vertu de laquelle cet individu sans histoire puisse un soir tuer sa conjointe et faire feu à de multiples reprises sur des agents de la paix dans un épisode de folie meurtrière, il n’est manifestement pas nécessaire d’isoler M. Castonguay de la société pour une très longue période.»

À la fin de la lecture du jugement, l’accusé, qui avait plaidé coupable en juin, a remercié simplement le juge.