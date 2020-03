La prochaine course de boîtes à savon à Saint-Philippe aura lieu ce printemps

Citoyens de Saint-Philippe, sortez votre bois et vos outils; la deuxième course de boîtes à savon à Saint-Philippe se tiendra le samedi 23 mai.

Encore une fois, la rue de la Rivière «se transformera en descente de bolides fabriqués artisanalement», entre 9h et 14h.

La Ville annonce que les règlements et inscriptions sont en vigueur sur son site Web. La Municipalité invite les citoyens à se mettre à l’ouvrage et à faire preuve de créativité. Le temps de descente comptera pour la note, mais des points pourraient aussi accordés pour la créativité des participants et le fait qu’ils soient costumés. De plus, l’utilisation de matériaux recyclés, réutilisés et recyclables sont grandement encouragés. Trois prix seront accordés pour chaque catégorie.

Rappelons que la première course a eu lieu à la fin septembre 2019 dans le cadre des festivités du 275e anniversaire de la Ville de Saint-Philippe. Devant l’engouement manifesté, la Municipalité avait annoncé son intention de répéter l’événement. Vingt équipes avaient participé et attiré plus de 150 spectateurs.

Catégories

Catégorie jeunesse – 5 à 17 ans

Catégorie adulte – 18 ans et plus

