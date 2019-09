Article par Guillaume Rivard

En mars dernier, un haut dirigeant de Toyota en Europe avait confirmé qu’une deuxième génération de la Toyota 86 était en développement, mais les récents commentaires de l’ingénieur en chef Tetsuya Tada ont de quoi faire sourciller.

Ce dernier, dans une entrevue au site australien MOTOR, a déclaré : « Nous devons créer une nouvelle 86 qui surpasse la Supra. C’est ce qu’attendent les clients. »

Que dites-vous de ça?

Lancée en début d’année, la Toyota GR Supra est clairement une meilleure voiture sport dans l’ensemble que la 86 et son prix largement supérieur le reflète bien. Entre autres, son moteur biturbo à six cylindres en ligne génère 335 chevaux et un couple de 365 livres-pied, alors que le coupé d’entrée de gamme se contente actuellement d’un moteur atmosphérique à quatre cylindres à plat développant 205 chevaux et 156 livres-pied.

Tada affirme que la nouvelle équipe en charge de la 86 est déjà bien occupée à travailler sur la plateforme et que leur objectif est d’offrir une meilleure maniabilité qu’avec la GR Supra.

Quelques médias japonais dont Best Car évoquent la possibilité d’emprunter la nouvelle architecture à roues motrices arrière de Mazda et parlent aussi d’une version du moteur turbo de 260 chevaux des Subaru Ascent, Legacy et Outback (possiblement moins puissante, car toujours atmosphérique). Comparativement à la GR Supra, le moteur plus léger et positionné plus bas aiderait à rendre la 86 plus équilibrée.

Selon des rumeurs, la future Toyota 86 pourrait faire une apparition surprise dès le mois prochain au Salon de l’auto de Tokyo. Best Car prédit également que son arrivée sur le marché se fera au début de 2021, donc sans doute pour l’année-modèle 2022 en Amérique du Nord. À suivre!