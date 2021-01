La Régie d’incendie Saint-Constant et Sainte-Catherine remplace son camion-citerne

La Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine a acquis un véhicule incendie-citerne-pompe au coût de 950 000$, afin de remplacer un camion-citerne qui «se fait vieillissant et dont les frais d’exploitation sont de plus en plus importants».

«Après analyse et prévision des coûts, nous avons conclu que ce camion coûte trop cher à entretenir avec l’usage que nous en faisons actuellement», explique Patricia Traversy, responsable des communications à la Régie.

Elle précise qu’il ne s’agit pas d’un ajout à sa flotte de véhicules, mais bien d’un remplacement. L’actuel camion-citerne date de 2009.

«Ce changement s’inscrit dans le cadre de notre programme de remplacement de véhicules dont l’objectif est de réduire la flotte de camions vêtus en les remplaçant par moins de camions, mais qui seront plus versatiles, polyvalents et fiables», fait valoir Mme Traversy.

En 2016, au début des activités de la Régie, celle-ci possédait 16 camions en service. Ce nombre est maintenant de 11.

Quant au nouveau camion, il «est nécessaire pour couvrir les exigences d’apport en eau prévu au schéma de couverture de risque en zone rurale et qu’en plus, il sert de deuxième pompe de réserve en milieu semi-urbain», affirme Mme Traversy.

Le camion a été commandé, puisque «la majorité des fournisseurs ont un délai de production et de livraison d’une année». Il sera reçu en 2022. Les élus de Sainte-Catherine ont d’ailleurs approuvé le règlement de la Régie décrétant cette acquisition, adopté le 17 décembre. L’achat est planifié à même le plan triennal d’immobilisation 2021-2023, peut-on lire dans le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 16 janvier.

Revente

Le camion remplacé sera pour sa part vendu à un fournisseur dans le milieu incendie ou encore à un service de sécurité incendie de plus petite taille, indique Mme Traversy

«Ce camion sera profitable pour une utilisation moins intensive et donnera une performance satisfaisante pour un coût raisonnable», dit-elle.

Rappelons qu’un nouveau camion autopompe a également été mis en fonction en février 2020.