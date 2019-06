La région accueillera le plus grand rassemblement de motomarines au Canada

Le caractère nautique de la région sera de nouveau mis en valeur le samedi 20 juillet alors que se tiendra pour une 4e année consécutive, la Randonnée Motomarine du Regroupement des Plaisanciers du Québec.

Cet événement, reconnu comme le plus grand rassemblement de motomarine au Canada, a accueilli plus de 250 personnes l’an dernier. Il est organisé en partenariat avec le Club Motomarine Montréal, la Marina Port-Lewis et April Marine.

Les participants sont attendus à la Marina Port-Lewis à 8h pour la mise à l’eau. Le départ se fera vers 10h pour une randonnée sur le lac Saint-François en direction de Cornwall. Un arrêt pour permettre le ravitaillement en essence est prévu. Les participants s’arrêteront de nouveau dans la Baie des brises pour le dîner puis poursuivront leur parcours en direction de Valleyfield avec un arrêt dans la baie Saint-François. Ils effectueront le retour vers la marina Port-Lewis via la baie de Coteau-du-Lac. La journée se terminera avec un barbecue et des breuvages offerts aux participants.

Tous les passionnés de motomarine sont invités. L’activité est gratuite pour les membres du RPQ. Une cotisation de 10 $ est requise par motomarine pour les non-membres. Pour plus de détails ou pour s’inscrire à la Randonnée Motomarine, on peut visiter le lien https://www.eventbrite.ca/e/billets-randonnee-motomarine-du-rpq-61063680111.

« La Randonnée Motomarine est une véritable occasion pour les membres du Regroupement des plaisanciers du Québec, de partager un moment exceptionnel sur l’eau avec d’autres passionnés de motomarine. Il s’agit d’un évènement unique auquel l’équipe APRIL Marine est fière de participer et d’avoir la chance d’échanger avec les plaisanciers qui sont au cœur de notre métier », commente Marie-Eve Paquette, directrice d’APRIL Marine Canada.