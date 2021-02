La réussite des élèves est vraiment l’affaire de toutes et de tous

C’est du 15 au 19 février 2021 que se déroulent cette année « Les Journées de la persévérance scolaire ». L’occasion toute désignée pour le Centre de services scolaire des Grandes‑Seigneuries (CSSDGS) de souligner la réussite de ses élèves malgré la situation de la pandémie.

Pour tout le personnel du CSSDGS, leur succès est plus que jamais au cœur de nos priorités. Il fait partie de nos préoccupations quotidiennes. Comme tous les centres de services scolaires, nous avons analysé les forces et les vulnérabilités de notre milieu pour établir dans notre Plan d’engagement vers la réussite les champs d’action permettant de maximiser la réussite de plus de 31 500 élèves, jeunes et adultes, dont 22 % au secteur des jeunes ayant un plan d’intervention. Les stratégies déployées fonctionnent, car le taux de diplomation et de qualification ne cesse d’augmenter. Il atteint maintenant 80 %.

Évidemment, dû au contexte de la pandémie, la mobilisation du personnel est digne de mention.

Dès la rentrée scolaire, en salle de classe, les enseignantes et enseignants ont planifié leurs cours afin d’assurer le rattrapage des apprentissages qui n’avaient pas eu lieu. Se basant sur les meilleures pratiques, ils ont ciblé les savoirs essentiels que les élèves devaient posséder.

Les équipes-écoles ont également déterminé quels étaient les élèves qui nécessitaient un accompagnement particulier et ont mis en place des stratégies bonifiées. Nous avons plus de 140 professionnelles et professionnels qui conseillent, soutiennent et interviennent en équipe multidisciplinaire afin de répondre le plus adéquatement aux besoins.

Tout le personnel s’est rapidement investi afin de se familiariser avec les outils technologiques permettant l’enseignement en ligne. Du même coup, nos troupes ont eu le souci d’accompagner les élèves et leurs parents dans ce virage virtuel. De grandes adaptations, des réussites pour toute la communauté!

Les efforts des élèves et du personnel portent fruit puisque les résultats au premier bulletin de l’année scolaire nous témoignent que, de façon générale, les données sont comparables à celles de l’année passée :

Au primaire, plus de 90 % des élèves réussissent en français et en mathématique.

Au secondaire, nous remarquons une hausse du taux de réussite au premier cycle comparativement à l’année dernière à pareille date. Et, en général, nos élèves réussissent aussi bien que les années antérieures.

Et nous accompagnons les équipes-écoles dans l’analyse des résultats afin d’identifier les prochaines interventions à privilégier auprès des élèves ayant des difficultés.

À cet effet, nous mettons à la disposition de toutes et de tous une page Web appelée Ressources particulières pour les parents présentant des références pouvant leur être utiles pour soutenir l’organisation à la maison, avoir des trucs pour diminuer l’anxiété et le stress, expliquer et rassurer les enfants, épauler les élèves à besoins spécifiques et plus encore! Des organismes partenaires peuvent également être contactés en tout temps, notamment Alloprof pour poursuivre l’exploration des matières scolaires, Tel-jeunes et la LigneParents lorsque la nécessité de parler se fait sentir.

Certes, nous avons tous hâte de retrouver un milieu où nous pourrons réduire les contraintes liées aux conditions sanitaires actuelles. Mais, une fois de plus, le CSSDGS a un atout indéniable pour traverser cette crise sans précédent : nous travaillons en équipe! Nos gestionnaires, enseignants, professionnels et membres du personnel de soutien se tendent la main, et ce, que l’on soit dans une école, un centre de formation ou un service.

La réussite de tous nos élèves est vraiment l’affaire de toutes et tous!

La directrice générale,

Kathlyn Morel