La réussite par le plein air, selon la fondatrice de Cardio plein air

Son père lui avait pourtant dit, il y a 20 ans, que ce n’était pas une bonne idée. Mais comme c’est arrivé à quelques reprises, elle ne l’a pas écouté.

A la tête de « son idée de fou » depuis deux décennies, la Bouchervilloise Danielle D’Arnault est aujourd’hui inscrite au palmarès des 110 femmes d’affaires les plus performantes du Canada, au palmarès du magazine Premières, elle a participé à titre de dragonne invitée à l’émission Dans l’Œil du Dragon, a été finaliste au concours des femmes entrepreneurs du Réseau des femmes d’affaires du Québec et finaliste à plusieurs reprises aux prix d’excellence de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud, sans compter une dizaine de prix et distinctions depuis 15 ans.

Depuis cinq ans, elle est aussi porte-parole de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud.

Tout a commencé au milieu des années 80 lorsque Danielle Danault en a eu assez de voir ses clientes faire régime par-dessus régime. Pour exorciser ce problème, elle a écrit un livre intitulé Ça suffit: la fin de la faim, puis s’est mise à la tâche en mettant sur pied une petite entreprise pour partager avec les gens de la Rive-Sud son goût de bouger pour être en forme et en meilleure santé.

Naissait alors, au parc Michel-Chartrand de Longueuil, le premier groupe de « Cardio Plein air » de Danielle Danault. Quelques personnes et des amis ont participé à la première session d’exercice en nature. Il faut croire que l’idée n’était pas mauvaise car non seulement les groupes de Cardio Plein air se sont multiplié sur la Rive-Sud, mais un peu partout au Québec.

«J’y ai toujours vraiment cru à l’exercice. Qu’une meilleure vie, en meilleure santé, passait par là.»

On compte actuellement une cinquantaine de franchises de Cardio Plein air dans 165 parcs du Québec et la marque a beaucoup évolué car les programmes (il y en a 12) ne cessent de s’additionner. « Cardio enfant », « Cardio poussette » Cardio Fit famille, « Cardio nordique »; il y en a vraiment pour tous et c’est pourquoi on compte actuellement 30 000 abonnés à « l’idée de fou » de Danielle Danault.

Et si ce n’était de la pandémie qui a forcé l’entreprise à se mettre sur une pause vraiment non souhaitée, tout en offrant des formations virtuelles, Mme Danault s’apprêtait à exporter son idée d’exercice en plein air en Europe ou elle veut offrir son expérience « Cardio » en France, entre autres. C’est partie remise seulement.

Amoureuse de Boucherville

Si elle est native de Longueuil, Danielle Danault a adopté Boucherville, et plus particulièrement le secteur Harmonie depuis 15 ans. « J’aime vraiment mon quartier et ma ville. Évidemment, je peux y pratiquer plein d’activités de plein air, que ce soit sur les pistes, sentiers ou dans le secteur du Centre Francine-Gadbois. Pour le vélo, la course ou simplement pour marcher, Boucherville offre tout un réseau ainsi que de nombreux et très beaux parcs. Ça fait la richesse de notre ville, c’est certain. »