La revue du CPA du Roussillon en 10 photos

C’est sous la thématique «Nos héros du samedi» qu’a eu lieu la 5e revue annuelle du Club de patinage du Roussillon à l’aréna de Delson, le samedi 13 avril, à 13h30 et à 19h.

Il a fallu de 4 à 6 heures de préparation pour chacun de la vingtaine de numéros de groupe ou solo conçus par des entraîneurs et des assistantes. Plusieurs ont permis aux spectateurs de renouer avec les émissions Wonder Woman, Mary Poppins et Passe-partout, entre autres.

«D’autres numéros se voulaient être un hommage à ces personnes qui nous entourent et font office de héros, soit nos pères, nos mères, les policiers et pompiers», a expliqué Chantal Moisan, directrice des relations publiques pour le CPA.

Elle a ajouté que cet événement constituait pour plusieurs l’accomplissement d’un rêve.

