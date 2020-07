La Rive-Sud vue par… Michel Louvain

Michel Louvain n’a plus besoin de présentation. Ce chanteur de charme compte plus de 50 ans de carrière artistique, ponctuée d’une quarantaine d’albums, dont plusieurs disques d’or, ainsi que de nombreux succès. Son intarissable succès et sa popularité constante constituent un fait unique dans l’histoire de l’industrie québécoise du spectacle. À l’âge où il pourrait se la couler douce, l’artiste priviliégie encore la scène. La pandémie l’a néanmoins obligé à reporter sa présente tournée. Celui qui a reçu l’Ordre du mérite de la Ville de Brossard en 2013 s’occupe en jardinant en attendant.

Pourquoi avez choisi de vivre à Brossard ?

J’habitais Outremont lorsqu’un soir, j’ai été invité à manger chez ma gérante qui habitait sur la Rive-Sud, près du pont Champlain. Je me souviens de lui avoir dit: J’aimerais ça habiter ici, il y a des arbres et c’est un beau coin. Elle m’a amené voir un projet qui était en construction. Même si ce n’était pas construit encore, je suis tombé en amour avec le site. Je suis ici depuis décembre 2002. Je suis heureux d’être Brossardois. C’est mon havre de paix ici. On est à proximité de Montréal si on a envie d’y aller et, ici, tous les services sont proches, et il y a du stationnement partout. C’est ici à Brossard que je vais finir mes jours.

Puis, la piste cyclable passe à côté de ma maison. Je pars vers Sainte-Catherine, je traverse le pont ou j’en m’en vais à Longueuil. Parfois je vais dans le Vieux-La Prairie prendre une petite bière. Quel bonheur! La Rive-Sud, c’est la belle vie!

Quel est votre trésor caché ?

La belle salle de spectacles L’Étoile au Quartier DIX30. Elle est à quelques pas de chez moi seulement, et Julie, la directrice, est formidable. Puis, la salle est non seulement populaire auprès des gens de la Rive-Sud, mais beaucoup de Montréalais la fréquentent. Le DIX30 aussi, c’est un trésor. On y trouve de tout. Et avec le REM qui s’en vient, on est au ciel!

Quelles sont vos bonnes adresses ?

Ah! J’en ai plusieurs! Mon teinturier, mon nettoyeur, ma pharmacienne… Ils sont adorables! Je suis tellement gâté ici. Les Brossardois et les gens de la Rive-Sud ont quelque chose de spécial. Quand je veux me gâter, j’aime aller au restaurant Niji au DIX30 ou aller me chercher des sushis au restaurant Uni sushi à Candiac.