La Ronde enchantée devient une boutique Griffon

La boutique de jeux et jouets La Ronde enchantée change de nom et de décor après avoir été acquise par l’entreprise Griffon en septembre 2020.

L’ancienne propriétaire, Isabelle Mathieu, a pris la décision de vendre.

«C’est un choix de rythme de vie que j’apprécie grandement», confie-t-elle.

La boutique est fermée depuis le 6 avril pour que le réaménagement soit effectué. La réouverture est prévue à la fin du mois de mai, informe Pascal Martel, directeur marketing chez Griffon qui possède maintenant 11 magasins.

«C’est une cure de rajeunissement qu’on lui donne. Le décor va changer et sera époustouflant. On veut que les enfants et parents soient émerveillés et vivent une expérience», dit-il.

L’endroit sera d’ailleurs aménagé sous le thème du cirque, précise M. Martel. Après la pandémie, les marionnettes et mascottes Griffon qui sont normalement en boutique seront de retour. Sans chiffrer l’investissement que ces changements représentent, le directeur marketing parle de milliers de dollars.

À titre d’exemple, les podiums dans le commerce seront retirés pour que le magasin ait davantage d’espace, indique-t-il.

Toujours local

Ceux qui ont l’habitude de visiter le commerce situé chemin de Saint-Jean ne seront pas trop dépaysés, fait toutefois savoir M. Martel. Ils y retrouveront le même inventaire, «et plus».

«Ça va rester une boutique spécialisée. Le but n’est pas de devenir une grande surface. Il y aura des produits qu’on ne trouve pas ailleurs et du service personnalisé dans 3 000 à 5 000 pieds carrés. C’est toujours le petit lieu local où les gens se retrouvent», détaille-t-il en ajoutant que la bannière demeure québécoise à 100%.

Des activités dans la communauté afin de poursuivre l’objectif de proximité avec les gens seront également organisées éventuellement.

Tambourin

Les boutiques Tambourin dont la propriétaire était également Isabelle Mathieu ont également été incluses dans la transaction. Griffon a quant à elle été acquise par Renaud-Bray en mars 2020. Cependant, pour le moment, il n’est pas prévu d’apporter des changements à ces magasins situés à Longueuil, Saint-Bruno, Brossard et Montréal, selon Pascal Martel.