La Rôtisserie St-Hubert reconnue pour ses pratiques écoresponsables

Rôtisseries St-Hubert devient la première chaîne de restauration à s’inscrire au programme ICI on recycle+ de RECYC-QUÉBEC. La succursale de Candiac fait partie des 110 restos de la bannière à être engagés et reconnus pour leur démarche de gestion des matières résiduelles.

Le programme ICI on recycle+ est la seule attestation gouvernementale remise à des industries, commerces et institutions (ICI) au Québec, pour la gestion des matières résiduelles. Les organisations qui y adhèrent implantent des mesures respectant le «3RV», soit la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la valorisation. Elles sont accompagnées par RECYC-QUÉBEC pour mettre en place un plan d’action concret.

«Nos clients et nos employés sont de plus en plus préoccupés par l’empreinte environnementale des commerces qu’ils fréquentent ou pour lesquels ils travaillent. Il est primordial d’agir en adéquation avec cette conscience environnementale», affirme Richard Scofield, président des Rôtisseries St-Hubert.

L’entreprise a également été la première chaîne de restauration à développer des emballages 100% recyclables et compostables, en 2009.

Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC, souligne que la bannière «connue et appréciée des Québécois et des Québécoises mettent en place des pratiques d’affaires responsables».

Elle ajoute qu’«il faut non seulement saluer ses gestes, mais en profiter pour inviter toutes les autres entreprises à s’en inspirer».