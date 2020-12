La Santé publique publie les cas actifs de COVID-19 par municipalité : plus de 170 sur le territoire

La Direction de santé publique de la Montérégie a dévoilé pour la première fois, depuis le début de la pandémie, le nombre de cas actifs de COVID-19 par municipalité. Jusqu’à maintenant, elle le faisait soit par MRC ou de façon cumulative par ville. Le bilan publié le 15 décembre révèle que 172 personnes sont actuellement infectées par le coronavirus sur le territoire couvert par Le Reflet.

À l’image des bilans cumulatifs, les municipalités de Saint-Constant et de La Prairie recensent le plus de cas de COVID-19. Rappelons toutefois qu’elles sont les plus populeuses et que plusieurs éclosions ont été déclarées dans des établissements scolaires de Saint-Constant dans les dernières semaines.

Saint-Mathieu compte quant à elle moins de 5 cas actifs, tandis que Saint-Philippe en compte moins de 10.

Bilan par ville des cas actifs

Saint-Constant: 77

Sainte-Catherine: 18

Candiac: 26

Delson: 12

La Prairie: 26

Saint-Philippe: 8

Saint-Mathieu: Moins de 5