La situation toujours problématique dans 280 CHSLD

Des 98 nouveaux décès dans la province au cours des 24 dernières heures, 92 ont été enregistrés dans les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD).

« La vérité, c’est que dans les CHSLD, il y a 4400 personnes qui sont infectées. Évidemment, nous allons tout faire pour en sauver le maximum, mais c’est certain qu’il y aura beaucoup de décès supplémentaires dans les prochaines semaines », a dévoilé le premier ministre du Québec, François Legault lors de son point de presse jeudi.

De retour en pleine forme après une journée de repos, le chef du gouvernement a poursuivi son analyse sur les CHSLD et la métropole. Il a avoué que la partie est loin d’être gagnée.

«Sur 2600 résidences, il y en a 280 qui sont infectées. Dans les autres, il n’y a pas de cas. C’est un peu plus de 10%. Néanmoins le bilan risque de continuer d’être élevé quotidiennement», a expliqué François Legault.

Un bilan réel et vérifié

Si les chiffres semblent énormes, le premier ministre assure que c’est parce qu’ici, on comptabilise les décès dans les CHSLD.

«Au Québec, nous avons toujours été réputés pour tout déclarer. Ainsi, nous avons 27 558 cas, ce qui est 944 de plus que la veille. Il y a 1684 hospitalisations, un ajout de 36, mais 214 personnes aux soins intensifs, une baisse de 8. Et sur les 1684, la plupart sont de Montréal. Il y a trois hôpitaux plus problématiques. Et plusieurs des patients seront envoyés dans des hôtels, afin que nous puissions désinfecter et reprendre le dessus dans ces hôpitaux», a dévoilé le premier ministre.

S’il peut se targuer d’avoir des chiffres si précis, c’est que le Québec figure parmi les endroits où l’on effectue le plus de tests dans le monde.

«On fait 25 000 tests au Québec par million d’habitants. Quant à l’Ontario et les États-Unis, c’est 18 000. Nous faisons 6000 tests par jour. Et dès la semaine prochaine, on pourra monter à 14 500 quotidiennement», a-t-il ajouté.

Loin de Montréal, ça va

Enfin, il dit que le déconfinement graduel devra être bien fait afin que tout aille de l’avant.

La situation est pas mal sous contrôle quand on sort de Montréal. Et si on veut ouvrir les commerces le 11 mai et les écoles le 19 mai, il faut continuer de suivre les consignes. Absolument. Car, le go sera donné seulement si les conditions sont remplies. Que l’épidémie soit sous contrôle. De faire attention aux milieux vulnérables. Une grande capacité à faire des tests et la mobilisation des communautés, entre autres», a lancé celui qui se dit «docile» par rapport aux directives du docteur Arruda. Un clin d’œil aux bien-pensants de l’intelligentsia québécoise sur le mot utilisé mercredi par la vice-première ministre Geneviève Guilbault.