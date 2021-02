La SPCA Roussillon au secours d’une trentaine de chats

La SPCA Roussillon lance un appel aux donateurs, afin de la soutenir pour soigner 32 chats malades recueillis le 16 février à Granby. Une collecte de fonds a été lancée le 18 février en ce sens. L’objectif est d’amasser 6 120$, soit le coût estimé pour traiter les félins.

Les 4 chats adultes et 28 chatons sont présentement traités contre la rhinotrachéite, une infection respiratoire, ainsi que la conjonctivite. De plus, 5 chatons sont atteints d’une infection oculaire plus grave qui nécessitera une énucléation, une chirurgie pour retirer l’œil, explique l’organisme par voie de communiqué.

Le montant des soins pour chaque chat sera détaillé incessamment sur le site Web de la SPCA, qui y affichera la collecte. Ces coûts sont «sans compter le temps de la vétérinaire et d’une technicienne pour les suivis de santé, et la médication qui risque d’être ajoutée surtout pour ceux qui ont les yeux crevés», précise Jessica Zerebecki, coordonnatrice aux soins animaliers pour le refuge.

Le temps des employés et l’entretien des espaces occupés au refuge ne sont pas inclus non plus, mais la SPCA compte combler ce manque grâce aux frais d’adoption.

Saisis dans un quatre et demie

La SPCA Roussillon a pris en charge les félins pour un autre refuge. Comme ils ne proviennent pas d’une municipalité partenaire, elle n’a aucun financement pour leurs soins. Les animaux ont également été transportés bénévolement.

L’organisme confirme qu’il s’agit de 32 chats parmi une centaine qui ont été saisis dans une résidence de Granby.

Le journal La Voix de l’Est a rapporté qu’ils se trouvaient dans un appartement de quatre pièces et demie. Le directeur de la SPA des Cantons, Carl Girard, responsable de l’opération a témoigné n’avoir jamais vu une telle saisie. Les animaux étaient néanmoins en bonne santé, peut-on lire dans le média local. Il n’y avait aucun cadavre et aucun n’était très mal en point, selon les propos de M. Girard.

La SPCA Roussillon indique que les chats doivent toutefois être soignés. Ils devront retrouver leur pleine santé avant d’être stérilisés et mis en adoption, dans environ un mois. Ils seront placés en famille d’accueil, dans un environnement adapté, pour continuer leurs traitements et être socialisés.

Les donateurs peuvent contribuer à la collecte sur le site Web de la SPCA Roussillon.