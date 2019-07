La température ressentie approchera 40 degrés Celsius vendredi

«Une masse d’air chaud et très humide envahira le sud du Québec vendredi et sera en place jusqu’à samedi. Les valeurs d’humidex seront élevées et s’approcheront de 40, particulièrement dans les zones urbanisées», prévient Environnement Canada dans un bulletin météo spécial diffusé à 15h24 mercredi.

L’organisme fédéral donne les conseils suivants :

Diminuez les risques pour la santé de vos jeunes enfants en prévoyant les rafraîchir souvent, bien les hydrater et limiter leur exposition à la chaleur.

Planifiez visiter et prendre des nouvelles de vos proches (voisins, amis, famille), surtout ceux qui sont en perte d’autonomie, qui souffrent d’une maladie chronique ou qui vivent seuls, afin de vous assurer qu’ils sont au frais et qu’ils ne sont pas déshydratés.

Si vous prenez des médicaments ou si vous avez un problème de santé, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si cette situation vous rend plus vulnérable à la chaleur et suivez ses recommandations.