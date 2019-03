La tête rasée à 7 ans pour Leucan

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Laurie Brasier a vécu beaucoup d’émotions lorsqu’elle est passée sur la chaise d’une coiffeuse au salon Beauté éternelle afin de se faire raser la tête pour Leucan.

La résidente de Saint-Constant âgée de 7 ans avait au préalable amassé plus de 5 000$ pour la cause auprès de sa famille et du réseau professionnel de sa mère

«C’est un défi personnel qu’elle a voulu relever, qui lui a été inspiré par le fait qu’elle a eu vu une autre personne le faire, il y a quelque temps, et qu’elle a trouvé la cause noble», raconte sa maman, Marie Veilleux.

En plus, la petite a remis ses cheveux pour qu’ils soient transformés en perruque.