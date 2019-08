La Toyota Corolla a de la gueule en version Nightshade

Article par Guillaume Rivard

La toute nouvelle Toyota Corolla 2020 de 12e génération a été lancée plus tôt cette année et la majorité des gens s’entendent pour dire que les designers ont bien fait leur travail.

Son look transformé est résolument moderne et devrait attirer encore plus les jeunes conducteurs. Toutefois, pour ceux qui auraient été laissés un peu sur leur appétit ou qui voudraient s’assurer de faire tourner les têtes, la compagnie ajoute à peine six mois plus tard une nouvelle version avec plus de caractère.

L’édition Nightshade de la Corolla 2020 sera disponible sur les versions SE avec boîte de vitesses à variation continue. Sa production doit débuter cet automne, mais le prix n’a pas encore été annoncé.

Comme son nom l’indique, cette Corolla se dote de plusieurs garnitures et éléments de design spéciaux de couleur noire. C’est le cas des pare-chocs avant et arrière, des jantes, des poignées de portes, des boîtiers de rétroviseurs, de l’aileron arrière et des divers écussons sur la voiture.

Le choix de peinture pour la carrosserie n’est cependant pas précisé et aucun changement mécanique ou technique ne fait partie de l’ensemble.

Rappelons que la Corolla SE CVT, vendue à partir de 23 290 $, comprend un moteur de 2,0 litres produisant 169 chevaux (au lieu du moteur de 1,8 litre limité à 139 chevaux), des phares à DEL, des roues en alliage de 16 pouces, un volant gainé de cuir, des sièges avant chauffants, le système Smart Key avec démarrage à bouton-poussoir et un écran central de huit pouces accompagné des services connectés Toyota.

La berline Corolla ainsi que la Corolla Hatchback à hayon deviennent donc les quatrième et cinquième modèles Toyota à proposer une édition Nightshade. Les autres sont les utilitaires 4Runner et Highlander ainsi que la fourgonnette Sienna.

Que pensez-vous de cet ajout?