La Toyota Yaris Hatchback 2020 est une Mazda déguisée

Article par Guillaume Rivard

La nouvelle Toyota Yaris Hatchback 2020 fera ses débuts officiels au Salon de l’auto de New York dans deux semaines, mais le constructeur japonais vient tout juste de dévoiler des images et beaucoup d’information au sujet de la voiture.

La partie avant redessinée au style très percutant incorpore une calandre hexagonale surdimensionnée et des phares aux lignes acérées, tandis que le profil à habitacle reculé se traduit par une posture plus athlétique. Toutes les versions arboreront des roues de 16 pouces en aluminium. Des couleurs éclatantes devraient faire tourner les têtes également.

Physiquement, la nouvelle Toyota Yaris Hatchback 2020 mesure environ six centimètres de plus en longueur, ce qui accroît l’espace à bord. Son coffre de 450 litres se compare à celui de certaines berlines intermédiaires.

Si vous lui trouvez des airs de famille avec les produits Mazda, c’est tout à fait normal. Comme c’est déjà le cas pour la Yaris berline, cette nouvelle Yaris à hayon est en fait une Mazda2 à laquelle on a apporté quelques modifications esthétiques.

On retrouve sur le bloc central un nouvel écran tactile de sept pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, une fonction de reconnaissance vocale et même la préparation pour un système de navigation (Toyota dit que les clients n’auront qu’à acheter une carte SD chez un concessionnaire pour l’activer).

Bien que le moteur à quatre cylindres de 1,5 litre revienne sans changement et avec les mêmes 106 chevaux, tout indique que la boîte manuelle à cinq rapports et l’automatique à quatre rapports seront remplacées par une nouvelle boîte automatique à six rapports, ce qui devrait réduire passablement la consommation d’essence. Une autre surprise est l’ajout d’un mode Sport, qui favorisera des accélérations un peu plus fougueuses.

Le système Toyota Safety Sense comprendra une assistance précollision capable de détecter des collisions potentielles avec un piéton ou un objet et d’appliquer automatiquement les freins si le conducteur ne réagit pas aux alertes.

De plus amples informations au sujet de la Toyota Yaris Hatchback 2020, incluant des détails concernant les versions et leur équipement, devraient être fournies au Salon de l’auto de New York ou peu de temps après.