La troisième campagne Mondou Mondon au profit des refuges est lancée

Mondou a lancé la semaine dernière la 3e édition de sa campagne Mondou Mondon au profit des refuges. Se déroulant jusqu’au 29 juillet, cette campagne de financement annuelle se tient dans les 67 magasins Mondou du Québec, et en ligne au Mondou.com.

Les sommes amassées seront redistribuées à plusieurs refuges de la province afin d’aider le plus grand nombre d’animaux possible, dans un contexte exceptionnel marqué à la fois par la crise de la COVID-19 et la période des déménagements.

«Il était plus nécessaire que jamais de continuer à nous impliquer pour la cause avec la campagne Mondou Mondon au profit des refuges, qui ont des besoins particulièrement criants cette année, indique le chef de la direction de Mondou Martin Deschênes. Afin de leur permettre de réaliser des projets spécifiques qui aideront les refuges du Québec à poursuivre leur mission en cette période difficile, nous invitions nos clients et tous les amoureux des animaux à faire preuve d’une grande générosité. Nous tenons aussi à remercier tous nos employés et partenaires qui rendent une fois de plus possible cette initiative, qui s’inscrit au cœur de la mission de notre entreprise familiale.»

Le public de partout au Québec est invité à contribuer de différentes façons à la campagne Mondou Mondon au profit des refuges. Nouveauté cette année, le concepteur et illustrateur québécois Laurent Pinabel a conçu une illustration pour le carnet de notes, vendu en magasin et au Mondou.com. Les clients peuvent aussi se procurer un bracelet fait de pierres naturelles ou simplement faire un don.

Depuis deux ans, la campagne Mondou Mondon au profit des refuges a permis de récolter plus de 281 000$. Chaque année, Mondou remet également plus de 1 M$ en dons de nourriture à plusieurs refuges de la province, soit 12 000 kg par mois.

(Source: Mondou)