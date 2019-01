La valeur de résidences limitrophes au golf de Candiac a diminué

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Des résidences dont la cour arrière donne sur le Club de golf Candiac ont enregistré une baisse importante de leur valeur, selon le nouveau rôle foncier 2019-2021. Cette diminution s’expliquerait notamment par les prix de vente à la baisse dans ce secteur, d’après la Ville.

Une résidente de l’avenue Asselin a attiré l’attention du Reflet sur cette situation après avoir constaté une baisse de 75 000$ de l’évaluation foncière de sa demeure.

En vérifiant le rôle en ligne de ses voisins, le Journal a remarqué des diminutions allant de 36 000$ à 113 600$. En comparaison, les résidences de la même avenue, mais qui ne donnent pas directement sur le golf ont généralement toutes subi une légère hausse.

Des variations similaires ont été enregistrées sur place d’Avignon, où la valeur de certaines demeures et leurs terrains ont diminué de plus de 100 000$. Les résidences des rues Dumas et Alexis sont également touchées, selon les vérifications du Reflet, alors que celles de l’avenue Augustin et place Avila ont, au contraire, augmenté.

Prix de vente à la baisse

Invitée à commenter, la Ville a rappelé que l’évaluation foncière reflète le prix de vente des maisons dans un secteur similaire à une date précise, en l’occurrence le 1er juillet 2017 pour le dernier rôle. Dans le cas du secteur du golf, environ 25 transactions représentatives ont été analysées par la firme d’évaluateurs Cevimec-BTF.

«Force est de constater que ces propriétés ont toutes été vendues de gré à gré et que plusieurs d’entre elles ont été négociées en-dessous de la valeur inscrite à l’ancien rôle foncier, indique Jacinthe Lauzon, directrice des communications. Ceci fait en sorte que l’évaluateur était dans l’obligation de diminuer les valeurs de la majorité des propriétés situées dans certains secteurs limitrophes au golf.»

Mme Lauzon souligne également que la valeur marchande est influencée par la compétition dans le secteur, les taux d’intérêt, etc. en date du 1er juillet 2017.

Le Regroupement des résidents de Candiac, qui veille à conserver la vocation du club de golf, n’a pas voulu commenter la nouvelle.