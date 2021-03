La valeur des terres agricoles demeure stable en Montérégie

La valeur des terres agricoles de la Montérégie et du Centre-du-Québec est demeurée stable en 2020, alors que celles du reste de la province a enregistré une hausse moyenne de 7,3% au cours de la dernière année.

Selon l’économiste agricole en chef de Financement agricole Canada (FAC) Jean-Philippe Gervais, il s’agirait de la première fois depuis la comptabilisation des données que la valeur des terres ne s’accroit pas dans ces deux régions. Le rapport de FAC précise cependant que «certains secteurs de la Montérégie affichent encore certaines des valeurs les plus élevées de la province».

La valeur moyenne des terres agricoles de la Montérégie demeure en effet malgré tout la plus élevée de la province, à 16 500$/acre.

L’Estrie sort grande gagnante pour la hausse de la valeur de ses terres agricoles en 2020, avec 32,4%, entre autres en raison de la volonté de certains citadins de quitter les grands centres.

En 2019, la valeur des terres agricoles du Québec s’était accrue en moyenne de 6,9%. Entre 1985 et 2020, les plus importantes hausses en province ont été enregistrées en 2012 (27,4%), 2013 (24,7%) et 1996 (23,7%).

Le Québec est la deuxième province ayant enregistré la plus importante hausse de la valeur de ses terres agricoles en 2020, après la Colombie-Britannique. La valeur canadienne a augmenté en moyenne de 5,4% l’an dernier.

Variation de la valeur des terres agricoles par région agricole

Estrie : 32,4%

Saguenay–Lac-Saint-Jean : 19,5%

Bas-Saint-Laurent–Gaspésie : 18,1%

Laurentides-Lanaudière : 9,6%

Outaouais : 8,8%

Abitibi-Témiscamingue : 8,3%

Mauricie-Portneuf : 4,4%

Chaudière-Appalaches : 2,4%

Centre-du-Québec : 0%

Montérégie : 0%

Valeur moyenne des terres agricoles par région agricole