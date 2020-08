La vente-débarras de septembre aura lieu à Saint-Constant

La prochaine vente-débarras prévue au calendrier municipal de la Ville de Saint-Constant aura lieu. Les 5, 6 et 7 septembre, les citoyens pourront vendre leurs objets sur leur propriété ou faire la tournée des rues. Ce, dans un contexte de COVID-19.

«Les ventes-débarras sont une façon de faire rouler l’économie circulaire et de répondre aux besoins de tous: vendeurs ou acheteurs y trouvent leur compte. À la demande de nos citoyens, nous avons donc décidé d’aller de l’avant, d’autant plus que les sites de vente d’objets de style bazar continuaient leurs activités, et ce, malgré la pandémie», a justifié le maire Jean-Claude Boyer.

Chaque résident peut y participer, sans permis ou inscription. Toutefois, les vendeurs et acheteurs devront respecter quelques nouvelles mesures sanitaires mises en place par Services Québec.

D’abord, le vendeur devra avoir désinfecté ses objets avant de les exposer, et les visiteurs devront éviter de toucher les objets, à moins de les acheter. Si un objet est touché sans être acheté, le vendeur devra nettoyer ledit objet.

Dans ce contexte, la Ville invite les vendeurs et acheteurs à se munir de lingettes, gel désinfectant et masques.

Il pourra y avoir au maximum 10 personnes sur le terrain d’un vendeur provenant au maximum de trois familles, avec distanciation physique de 2 mètres entre elles. Si la distanciation sociale est impossible, le port du masque est requis.

Rappelons que la vente-débarras qui était prévue en juin avait été annulée en raison de la pandémie.