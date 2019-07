La Ville de Delson remercie l’équipe d’animation de son camp de jour

Dans le cadre la Semaine québécoise de la valorisation de l’animation estivale, la Ville de Delson tient à souligner le travail exceptionnel des moniteurs-chefs, des animatrices et animateurs ainsi que des accompagnatrices qui font vivre aux jeunes inscrits aux camps de jour une période estivale stimulante et enrichissante.

Ainsi, plusieurs activités ont été prévues durant la semaine du 15 juillet afin de valoriser et remercier le personnel, tout en les encourageant à poursuivre leur excellent travail d’ici la fin de l’été. Les enfants et leurs parents sont également mis à contribution.

Plusieurs attentions particulières sont prévues en ce sens, dont une soirée reconnaissance «5 à 7» où l’équipe sera mise à l’honneur.

Issue d’un partenariat entre la Fédération québécoise des centres communautaires de loisir et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, la Semaine québécoise de valorisation de l’animation estivale permet de reconnaitre et de promouvoir le travail d’animation en camp de jour, mettant en lumière le rôle crucial que joue tout le personnel attitré au camp de jour dans le quotidien des enfants et de leurs familles.

(source: Ville de Delson)